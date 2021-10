Türkiyə ordusu Milli Kəşfiyyat Təşkilatı ilə birgə İraqın şimalında həyata keçirdikləri antiterror əməliyyatı nəticəsində terrorçu PKK qruplaşmasının Kərkük üzrə “məsul” şəxsi Mehmet Hatip Arıtürk zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRT Haber” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Delil Siirt” kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk 2016-cı ildə terrorçuları Türkiyəyə qarşı istifadə etməsi üçün raket və hərbi texnika ilə təmin edib. O, uzun müddət idi axtarışda idi.

