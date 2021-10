Sosial medianın imkanlarından istifadə edərək, külli miqdarda pul qazanan insanlar az deyil. Canna onlardan biridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canna adlı qadın sosial mediadan qısa müddət ərzində 1 milyon dollar qazandığını açıqlayıb.

O bildirib ki, insanların diqqətini çəkmək üçün “it rolu”na girib. İt kimi davranışlar sərgiləyən, qadın məqsədinə nail olub. “İt qız Canna” ləqəbi ilə tanınan qadın, eyni zamanda modeldir. O, izləyiciləri üçün videolar çəkməyə davam edir.

