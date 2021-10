“İsraillə müharibə çoxdan başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə belə açıqlama verib. O bildirib ki, İsrail iranlı elm adamlarına qarşı təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində müharibə çoxdan başlayıb. Diplomatın sözlərinə görə, region artıq müharibələrdən yorulub.

”Bir sıra iranlı elm adamlarını İsrail öldürüb. İran xalqına zərər verilib. İran terrorizmlə ittiham edilir”- deyə sözçü bildirib.

