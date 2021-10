Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Çini Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan XİN-in rəsmi tviter səhifəsinə istinadən xəbər verir.

"Milli Gün münasibətilə Çin Xalq Respublikasına səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Dost Çin xalqına və hökumətinə əmin-amanlıq və sülh arzu edirik. Müstəqillik günün mübarək, Çin!", - paylaşımda deyilir.



