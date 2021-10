ABŞ-ın Florida ştatında 26 yaşlı gəncin davranışı böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyətində timsah görən gənc, onu zərərsizləşdirmək üçün hərəkətə keçib. Amerikalı təkbaşına timsahı zibil qutusunun içinə sala bilib. Bununla o, həm qonşularını həm də övladını təhlükədən xilas edib. Timsah isə gölə buraxılıb. Maraqlıdır ki, qonşular gəncin davranışını uzaqdan izləməklə kifayətlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.