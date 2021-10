Lavrov və Mirzoyan mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsini müzakirə etdi

Oktyabrın 1-də Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı olub.

Bu barədə Metbuat.az “Sputnik Armeniya”ya istinadən xəbər verir.

"Cənubi Qafqazda nəqliyyat yollarının və iqtisadi bağlantıların açılması, qonşu ölkələr arasında etimad tədbirlərinin artırılması və qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinin regiondakı vəziyyətin sabitləşməsinə töhfə verəcəyi qeyd olunub. Tərəflər həmçinin regional sabitlik və təhlükəsizlik problemləri, o cümlədən 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il üçtərəfli razılaşmalar barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Eyni zamanda minalı ərazilərin xəritələrinin verilməsi, mədəni irs obyektlərinin qorunub saxlanması kimi məsələləri müzakirə ediblər", - məlumatda vurğulanıb.

Eyni zamanda Rusiya tərəfindən BMT Baş Asambleyasının 76-cı sessiyası çərçivəsində Azərbaycan ilə Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyilə keçirilmiş görüşün nəticələrindən məmnunluq da ifadə olunub.

