Anasını sevgilisi ilə tutdu: Həyatı alt-üst oldu - Sən demə doğum günü… / FOTOLAR

İngiltərdə 21 yaşlı qızın dedikəri gündəm yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alissa-Mae adlı qız, sevgilisinin anası ilə münasibətinin olduğunu öyrənib. Evlənməyə hazırlaşan cütlük bu hadisənin üzə çıxmasından sonra ayrılıb. Bildirilir ki, cütlüyün iki uşağı var. Məlum olub ki, qızın sevgilisi gələcək qaynanası ilə uzun müddətdir eşq yaşayırmış.

Hadisənin üstü isə qonşuların diqqəti sayəsində açılıb. Onlar oğlanın qaynanasının evinə tez-tez gəldiyini müşahidə ediblər və bu anları lentə alaraq Alissaya göstəriblər. Hətta görüntülərdən biri Alissanın ikinci uşağını dünyaya gətirdiyi günə təsadüf edir.

