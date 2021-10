Bu gün həbs edilən Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvilinin Rustavidəki həbsxanaya aparılması ilə bağlı görüntürlə yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda görüntüləri "SputnikGeorgia” nəşri yayıb.

