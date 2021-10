"Qulağınızın arxasını görəndə Şuşa və Hadrutu görəcəksiniz" - Sarkisyanın açıqlaması erməniləri qəzəbləndirdi

“Müharibənin uduzulması səbəbindən kapitulyatorun fəlakətli siyasətinə görə hələ də cəzalandırılmaması ədalətsizlikdir. Qanun çərçivəsində cəzalandırılmadı və müharibədən sonrakı şoku xalqımız dəf edə bilmədi”.

Metbuat.az “Hraparak” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan “Müharibədən sonrakı Ermənistan – Hansı addımlar atılmalıdır?”, – suala cavabında bildirib.

“Hər kəsdən daha yaxşı bilirsiniz ki, 2018-ci ildə xarici qüvvələrin böyük dəstəyi ilə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi oldu. İndi qulağınızın arxasını Şuşa və Hadrutdan daha tez görəcəkiniz”, – deyə Sarkisyan qeyd edib. / Unikal.org

