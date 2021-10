Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) döyüş gəmisindən mini qırıcı təyyarələrə bənzəyən Pilotsuz Uçuş Aparatlarını (PUA) sınaqdan keçirməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə HDQ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb



“HMS Prince of Wales” aviadaşıyıcısından buraxılan sabit qanadlı “QinetiQ” istehsalı “Banshee Jet 80+” adlı PUA olub.



Sınaqları zamanı PUA-ların daha da qabiliyyətli sürətli təyyarələrdən və raketlərdən necə müdafiə olunacağı qiymətləndirilib.

