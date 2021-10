Koronavirus infeksiyasından ölən ABŞ vətəndaşlarının sayı 700 min nəfəri keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə ümumilikdə 43 615 149 koronavirus infeksiyası qeydə alınıb, ölənlərin rəsmi sayı isə 700 258 nəfərdir.

