"Zirə" doğma meydanda "Sumqayıt"ı məğlub etdi - VİDEO

Azərbaycan Premyer Liqasında 6-cı turu davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub. "Zirə" doğma meydanda "Sumqayıt"ı qəbul edib. Zirə Olimpiya Kompleksinin stadionunda keçirilən matç "Zirə"nin 1:0 hesablıqələbəsi ilə bitiib. Qolu 14-cü dəqiqədə Loris Broqno rəqib qapısından keçirib.

Qeyd edək ki, turun iki oyunu oktyabrın bu gün gerçəkləşəcək. "Keşlə" "Sabah"ı, "Səbail" "Neftçi"ni qəbul edəcək.

Tura oktyabrın 3-dəki “Qarabağ” – “Qəbələ” matçı ilə yekun vurulacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.