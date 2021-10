Valideynlər bu xəbəri mütləq oxusun: "Uşaqlarla bağlı risk təşkil edən məqam odur ki..." - İnfeksionist

"Koronavirusun inkubasiya dövrü çoxdan keçib. İnkubasiya dövrü koronavirusun ”Delta" ştammında 2-3 gündür. Hazırda yoluxma sayında artım müşahidə edilmir. Amma uşaqlarda kəskin respirator virus infeksiyalarının sayında artım var. Məktəbə getməklə əlaqədar olaraq uşaqlarda yoluxma sayı artıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Yeni Musavata İnfeksionist-hepatoloq Mərdan Əliyev bildirib.İnfeksionist deyir ki, uşaqlar arasında yayılan virus çox böyük ehtimalla koronavirus deyil, sadəcə olaraq mövsümü virus infeksiyalarıdır, qrip kimi.

"Uşaqlarda hal-hazırda xəstələnmə müşahidə edilir. Təbii ki, məktəbdə bir uşaqda xəstəlik varsa, digərləri də yoluxur. Əslində yaxşı olar ki, uşaqda xəstəlik hiss eləyən valideyn onu məktəbə buraxmasın. Amma bu da bəzi hallarda mümkün olmur və bəzən inkubasiya dövründə də yoluxma müşahidə edilir. Bəzən yüngül xəstə olan uşaqları da valideynlər məktəbə buraxır və bu da digər uşaqların xəstələnməsinə səbəb olur. Hazırda uşaqlarda xəstələnmə sayı artıb" Mərdan Əliyev belə deyib.

