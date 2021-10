Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq

Xəbər veriyimiz kimi, futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında VI tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha iki matç baş tutacaq. Belə ki, "Keşlə" "Sabah"ı, "Səbail" "Neftçi"ni qəbul edəcək.

Turun ilk matçı olan "Zirə" "Sumqayıt" qarşılaşması 1:0 hesablı qələbə ilə bitib.

Qeyd edək ki, tura oktyabrın 3-dəki “Qarabağ” – “Qəbələ” matçı ilə yekun vurulacaq.

VI tur

2 oktyabr (şənbə)

17:00. “Keşlə” –“Sabah”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rahil Ramazanov, Rəhman İmami, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Gülağa Cabarov

AFFA nümayəndəsi: Əsgər Əmirəliyev

“ASK Arena”

19:15. “Səbail” – “Neftçi”

Hakimlər: Vüqar Həsənli, Pərvin Talıbov, Eyyub İbrahimov, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov



“ASCO Arena”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.