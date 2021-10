Qardaşını ağır avtomobil qəzasında itirən aparıcı Vüsalə Əlizadə efirə qayıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlum olub ki, aparıcı yenidən “7 Canlı” verilişi ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.

Vüsalə Əlizadənin proqramının nə vaxt yayımlanacağı isə hələ ki, bəlli deyil.

