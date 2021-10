Azərbaycan Tibb Universitetinin dossenti, infeksionist həkim İlham Bayramov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, həkim İlham Bayramov Zığ qəsəbəsində yerləşən FHN-in modul tipli hospitalının reanimasiya şöbəsində yerləşdirilib.

İnfeksionist həkim İlham Bayramovun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

