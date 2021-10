Gəncə şəhərində COVID-19 virusuna yoluxub vəfat edən şəxsin protez dişlərinin oğurlandığı iddia olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, vətəndaş Ramin Kərimov Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edərək koronavirusdan vəfat edən atasının protez dişlərinin naməlum şəraitdə oğurlanmasını bildirib.

Müraciət ilə əlaqədar araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.