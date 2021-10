Piyadalara qarşı bunu edən sürücülər cəzalanacaqlar - DYP-dən XƏBƏRDARLIQ

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib.

Metbuat.az-a BDYPİ-dən daxil olan müraciətdə qeyd edilir ki, piyadaların yağış suyu ilə isladılması qeyri-etik hərəkət hesab edildiyi üçün inzibati məsuliyyətə səbəb ola bilər:

"Bununla yanaşı, sürücülərə xatırladırıq ki, yollarda yağış sularının yaratdığı gölməçələrdən keçərkən ətrafdakı piyadaların yağış suyu ilə isladılması qeyri-etik hərəkət olmaqla yanaşı onların inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsinə əsas verir".

