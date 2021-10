Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşvilinin Tbilisidə qaldığı mənzilin sahibi həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin kriminal polis rəisi Mamuka Çelidze bildirib.

"Tbilisi Polis İdarəsi əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində 1958 -ci il təvəllüdlü mənzil sahibi bir cinayəti gizlətdiyinə görə saxlanılıb", - deyə Çelidze vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Saakaşvili Tbilisidə Qldani-Nadzaladevi rayonunda mənzillərin birində saxlanılıb.

