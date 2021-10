Sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, çoxlu yaralılar var - VİDEO

Bakı-Qazax magistralının Hacıqabul rayonu ərazisindən keçən hissəsində sərnişin avtobusu qəzaya düşüb.

Metbuat.az qafqazinfo-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam-Bakı xətti üzrə hərəkət edən 02 BT 242 nömrəli “Mercedes” markalı sərnişin avtobusu həmin yolda təmir işləri aparan texnika ilə toqquşub.

Qəza zamanı arxadan gələn “Kamaz” markalı avtomobil də sərnişin avtobusuna çırpılıb.

İlkin məlumata görə, vəfat edən yoxdur, xəsarət alanlar hadisə yerinə cəlb olunan təcili tibbi yardım maşınları vasitəsilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qəza nəticəsində yolun bir istiqamətində hərəkət dayanıb və yolda uzun tıxac yaranıb. Avtomobillər magistralın torpaq hissəsindən keçərək yola davam ediblər.

