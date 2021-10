Bir müddətdir müalicə alan aktyor İlhan Daner vəfat edib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun ölüm xəbərini müğənni Betül Demir yayıb.

O, paylaşımında "İlhan Daner, nə şanslıyam ki, sənin kimi bir çinarla eyni səhnəni paylaşmışam. Bəzən səhnə arxasında həyəcanla səni izləyirdim. Xəstə olanda belə səhnəyə çıxanda gəncləri geridə qoyurdun. Səni yola salmaq çox çətin olacaq" sözlərini yazıb.

