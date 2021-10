Rusiyanın verdiyi beynəlxalq order əsasında Podqoritsa şəhərində saxlanılan azərbaycanlı iş adamı Telman İsmayılov Monteneqrodan siyasi sığınacaq istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Vijesti" portalı hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

" İsmayılov Rusiyada siyasi təqiblərə məruz qaldığı üçün Monteneqrodan sığınacaq istəyib. Bu səbəbdən onun Rusiya Federasiyasına ekstradisiyası məsələsi sual altında olacaq", - deyə portalda yazılıb.

