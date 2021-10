Nizami Rayon Polis İdarəsinin (RPİ) Post Patrul Xidmətinin əməkdaşı, polis nəfəri İsmayıl Məmmədovun xidmətdə olarkən Nizami RPİ-nin 24-cü Polis Şöbəsində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı xidməti silahdan atəş açaraq qətlə yetirdiyi Xanım Məmmədovanın ailəsi hadisə ilə bağlı Baku TV-yə danışıb.

Qaxda Xanım Məmmədovanın ailəsini ziyarət edən kanalın əməkdaşı dəhşətli cinayətlə bağlı onların fikirlərini öyrənib:

