“Neftçi” “Səbail”ə, “Keşlə” “Sabah”a qalib gəldi

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 6-cı turun növbəti iki oyunu baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında autsayderlər üz-üzə gəlib. "Keşlə" "ASK Arena"da "Sabah"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 17:00-da start götürüb.

Günün ikinci oyunu isə "ASCO Arena"da keçirilib. Burada meydan sahibi "Səbail" "Neftçi"ni qəbul edib. Görüş saat 19:15-də başlayıb.

2 oktyabr (şənbə)

“Keşlə” –“Sabah” 2:0

Qol: Merab Qiqauri, 3, Felipe Santos, 90+5

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rahil Ramazanov, Rəhman İmami, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Gülağa Cabarov

AFFA nümayəndəsi: Əsgər Əmirəliyev

“ASK Arena”, 17:00

“Səbail” – “Neftçi” - 1:3

Qollar: Nikolas Raysel, 90+5 - Yusuf Laval, 26, Tiaqo, 45+1, 78

Hakimlər: Vüqar Həsənli, Pərvin Talıbov, Eyyub İbrahimov, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

“ASCO Arena”, 19:15

