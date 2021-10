ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp koronavirusa qarşı "Pfizer"lə vaksin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp yenidən peyvənd olunacağını bildirib.

"Mən "Pfizer"lə vaksin olundum. Ancaq vaksinlərdən istənilən biri də vurulsaydı, şad olardım", - deyə Tramp bildirib.

Qeyd edək ki, ABŞ-da vaksinasiyada "Pfizer", "Moderna" və "Jhonson&Jhonson" peyvəndlərindən istifadə olunur.

