Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini Stepan Qalstyan həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Hraparak" nəşri məlumat yayıb.

Qalstyan barədə 2 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Qalstyanın geniş miqyasda sui-istifadə və mənimsəmə iddiası ilə tutulduğunu bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.