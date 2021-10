Ər həyat yoldaşı ilə bağlı intim kadrları nümayiş etdirdi - Canlı yayımda rəzalət / VİDEO

Türkiyədə "Fulya ilə Ümid" proqramında biabırçı anlar yaşanıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, məşhur FOX TV ekranlarında yayımlanan proqramda izlədiyi seksual xarakterli bir videoda həyat yoldaşını gördüyünü iddia edən ər Celal Bilgin bu iddianı sübut etmək üçün aparıcıya və digər qonaqlara görüntüləri izləməyə məcbur edib.

Öztürkün rüsvayçılığı qonaqları da heyrətləndirib. Aparıcı Fulya Öztürkün isə görüntülərə baxa bilməməsi diqqət çəkib. Proqramın psixoloqu Esra Ezmeci videoya baxarkən təəccübünü dilə gətirib: "Bu, hər kəsin çəkə biləcəyi bir görüntü deyil".

