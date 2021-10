Məşhur fransız iş adamı, siyasətçi və ictimai xadim Bernard Tapi 78 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2017 -ci ildən bəri Tapi mədə xərçəngi ilə mübarizə aparırdı. Son aylarda səhhəti pisləşmişdi.



Bernard Tapi Avropa Parlamentinin keçmiş deputatı olub. 1992-1993 -cü illərdə Marselin işlər naziri vəzifəsində çalışıb.

B.Tapi 1986-1994 -cü illərdə dörd dəfə Fransa çempionu olan və 1993 -cü ildə Çempionlar Liqasını qazanan “Marsel” futbol klubunun prezidenti vəzifəsində də çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.