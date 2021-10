“Mən daim Ukrayna vətəndaşlarının Vətənə qayıdışı ilə məşğulam. Biz hamımız bununla məşğul olacağıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixeil Saakaşvilinin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı Kiyevin atacağı addımlar barədə sualı cavablandırarkən deyib.



O, qeyd edib ki, bütün proseslər diqqətlə izlənilir və lazımi addımlar atılacaq.

