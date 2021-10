Türkiyəli məşhur kriminal avtoritet Sedat Şahin Hollandiyada infarktdan vəfat edən qardaşı Nihat Şahinin dəfn mərasimində iştirak edib.

Metbuat.az kriminal avtoritet polis əməkdaşlarının müşayiəti dəfn mərasiminə gətirilib.

Yas mərasimi Samsun şəhərinin Bafra rayonunda baş tutub

Qeyd edək ki, Sedat Şahin 2015-ci ildə Türkiyədə həbs olunub.

