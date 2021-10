Türkiyənin Burdur vilayətinin Bucak rayonunda zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 4,2 bal gücündəki zəlzələ yerin 11,74 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

Burdur Valiliyinin açıqlamasına görə, zəlzələ hər hansı mənfi nəticələrə səbəb olmayıb.

