Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirəcəyi oyunlara hazırlıq məqsədilə Bakıda təlim-məşq toplanışında olan 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Keşlə” klubunun üzvü Elçin Mustafayev zədə səbəbindən heyətdən çıxarılıb, onun əvəzinə “Sabah”dan Abdulla Rzayev hazırlıq prosesinə dəvət olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.