Türkiyədə bir neçə dəfə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.



Bucak rayonunda birinci 4,2 bal gücündə baş verib. Ərazidə bundan sonra daha 18 yeraltı təkan olub.

Daha sonra daha bir zəlzələ baş verib. Zəlzələ ocağı 7,2 km dərinlikdə yerləşib

