Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhəri ətrafında kiçik mühərrikli “Robinson” markalı helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın təcili yardım xidməti məlumat yayıb.



Helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 3 nəfər ölüb.

