Daxili işlər orqanlarında yeni kadr təyinatı olub.

Metbuta.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən polis kapitanı Cavid Nuriyev Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin Post Patrul Xidməti Bölüyünün komandiri təyin olunub.

