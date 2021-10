Məhəmməd peyğəmbəri təhqir edən şəxs DƏHŞƏTLİ ŞƏKİLDƏ ÖLDÜ: FOTO+VİDEO

İslam dininə qarşı davranışları tanınan və Məhəmməd peyğəmbərin karikaturusunu çəkərək müsəlmanların sərt etirazı ilə qarşılaşan isveçli Lars Vilks faciəli şəkildə ölüb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, o, avtomobil qəzasına düşərək həyatını itirib. Hadisə zamanı həmçinin onu mühafizə edən iki polis əməkdaşı da həlak olub. 1 yaralı var.

Məlumata görə, İsveçin Smaland bölgəsində yük maşını ilə avtomobilin toqquşması nəticəsində şiddətli partlayış baş verir. Vilks və onun mühafizəçiləri avtomobildə olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.