Türkiyənin FOX televiziyasında yayımlanan və aparıcısının Fulya Öztürk olduğu proqramda baş verən hadisə izləyiciləri təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, internetdə intim videolar izləyən türkiyəli kişi, həyat yoldaşının görüntülərinə rast gəlib. Məlumata görə, ər arvadını bədənindəki izlərindən tanıyıb. Ardınca o uşaqlarının atasının özü olub-olmadığını bilmək üçün DNT testi etdirib.

Uşaqların özündən olduğunu görən ər, canlı yayımda arvadını qəbul etdiyini bildirib.

