“Champions Chess Tour”un final mərhələsinin yeddinci turu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Teymur Rəcəbov yarışın təşkilatçısı, dünyanın bir nömrəli şahmatçısı Maqnus Karlsen üzərində inamlı qələbə qazanıb.

Bundan başqa, digər şahmatçımız Şəhriyar Məmmədyarov isə Niderland təmsilçisi Aniş Girini məğlub edib.

