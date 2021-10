"Qarabağ"ın futbolçusu Marko Veşoviç Monteneqro millisinə cəlb olunub.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, 30 yaşlı müdafiəçi Cəbəllütariq və Norveçə qarşı keçirəcəkləri 2022-ci dünya çempionatının seçmə oyunları üçün yığmaya dəvət olunub.

Belə ki, Monteneqro oktyabrın 8-də Cəbəllütariqin, 3 gün sonra isə Norveçin qonağı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.