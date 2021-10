Rusiya yeni “Zirkon” səsdən sürətli raketin sınağını həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk dəfə olaraq sualtı qayıqdan atılan raketin sınaqları uğurlu olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, sınaq Barents dənizində keçirilib.

Qeyd edək ki, son bir neçə həftə ərzində Rusiyanın Barents dənizində intensiv hərbi təlimlər və sınaqlar keçirdiyi müşahidə edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.