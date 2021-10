ABŞ-da keçirilən “Nocturnal Wonderland” festivalında rəzillik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc cütlük ətrafında çox sayda insanın olmasına əhəmiyyət vermədən yaxın münasibətdə olublar. İnsanların diqqəti konsertə yox gənc cütlüyə yönəlib. Qeyd edək ki, “Nocturnal Wonderland” konserti Kaliforniyada keçirilir.

Kaliforniyada açıq məkanda yaxın münasibətdə olmaq cinayət deyil. Lakin bu ətrafdakı insanları narahat etməməlidir.

