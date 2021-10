Arvaddan ərinə İNANILMAZ “JEST”: Anamla yaxın münasibətdə ola bilərsən, bacımla isə yalnız öpüşməyə icazə var - FOTOLAR

ABŞ-da ailə başçısının arvadı ilə yanaşı qaynanası və baldızı ilə də yaxın münasibəti var.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun həyat yoldaşı Madi Booksismli adlı qadının bu barədə danışdıqları böyük rezonans yaradıb. Qadın ərinə anası və bacısı ilə eşq yaşamasına icazə verdiyini açıqlayıb.

Onun sözlərinə görə, həyat yoldaşı anası ilə yaxın münasibətlə ola bilər. Bacisi ilə isə yalnız öpüşməyə icazə ver. Qadın sosial mediada açıqlamasında bildirib ki, burda qeyri-adi heçnə yoxdur. Amerikalının açıqlamaları ABŞ-da qısa müddət ərzində milyonlar istifadəçi tərəfindən izlənilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.