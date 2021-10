Şirvanda şəhid Cavid Məmmədli anılıb

Bu gün şəhid Cavid Məmmədlinin anım günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vətən müharibəsi şəhidi anılıb. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP) Şirvan şəhər təşkilatının üzvləri şəhidin məzarını ziyarət ediblər.

Şirvan şəhidi əsgər Məmmədli Cavid Natiq oğlu 16 yanvar 1999-cu ildə Şirvan şəhərində anadan olub. , 2015-ci ildə Bəhruz Asalanov adına 16 nömrəli tam orta məktəbin bitirib.

2020-ci ilin iyulun 1-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb, sentyabrın 27-sindən başlayan Vətən müharibəsində Cəbrayılın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. 04 oktyabr 2020-ci il tarixində Şirvan şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. "Vətən uğrunda” və "Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

Şəhidin məzarını ziyarət edənlər qarşısında çıxış edən VHP Şirvan şəhər təşkilatının sədri Aqil Vəliyev İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin göstərdikləri şücaət və qəhramanlığdan danışıb. Bildirib ki, Cavidi və onun kimi minlərlə qəhrəman oğullarımızı illər keçsə də, gələcək nəsillər hər zaman böyük minnətdarlıq duyğusu ilə yad edəcəklər. Natiq bildirib ki, Cavid öz qısa ömründə hər kəsə örnək olacaq bir həyat yaşadı. Onun xatirəsi hər zaman anılacaq və uca tutulacaq. Çunki şəhidlər ölməz, heç vaxt unudulmaz!





