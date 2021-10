Hindistanın Uttar-Pradeş vilayətində aksiya zamanı 8 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kənd təsərrüfatı barədə yeni qanuna narazılıq edən nümayişçilər nazirlərin bölgəyə gəlişinə etiraz etmək məqsədilə Keri bölgəsinə toplaşıb. Məlumata görə, Daxili İşlər naziri Ajay Mişranın avtomobil karvanındakı nəqliyyat vasitələrindən biri yoldan çıxaraq kütləni əzib. Nəticədə 4-ü etirazçı olmaqla 8 nəfər həyatını itirib. Bildirilir ki, bölgədə gərginlik davam edir.

