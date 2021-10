Vətən Müharibəsi qəhrəmanlarına vergi güzəşti olacaq

“Əməkhaqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”nda dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sənədi Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Sənədə əsasən, Vətən Müharibəsi qəhrəmanlarının əməkhaqqından tutulan vergiyə güzəşt nəzərdə tutulub.

Buna görə Vətən Müharibəsi qəhrəmanları əməkhaqqından tutulan vergi hesablanarkən güzəşt hüququ almaq üçün Vətən Müharibəsi Qəhrəmanının təltif edilməsi barədə vəsiqəni təqdim etməlidir.

