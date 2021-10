OPEC + ittifaqının hasilat artımını sürətləndirməmək qərarından sonra dünya bazarında neftin qiyməti artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Brent markalı neftin qiyməti 2,71% bahalaşaraq bir bareli 81,43 dollardan satılır. Sonuncu dəfə "qara qızıl" 2018-ci ilin oktyabrında 81 dollar olub.

WTI markalı neft isə 2,61% bahalaşma ilə bir barelə görə 77,86 dollar olub.

