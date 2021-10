"Champions Chess Tour": Teymur ikinci oldu

Teymur Rəcəbov norveçli dünya çempionu Maqnus Karlsenin təşkil etdiyi “Champions Chess Tour”un final mərhələsində uğurlu çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün keçirilən doqquzuncu turda Teymur Rəcəbov Fransa təmsilçisi Maksim Vaşe-Laqrava qalib gəlib.

Turnirin yekun nəticələrinə görə, T.Rəcəbov ikinci pillədə qərarlaşıb.

Digər qrossmeysterimiz Şəhriyar Məmmədyarov ermənistanlı Levon Aronyana məğlub olub. Ş.Məmmədyarov isə turnirin yekununda sonuncu olub. Yarışın qalibi Maqnus Karlsen olub.

