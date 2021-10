Azərbaycan Tibb Universitetinin yoluxucu xəstəliklər kafedrasının dosenti, infeksionist İlham Bayramov COVID-19-dan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ATU-nun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Uzun müddətdir ki, koronavirusdan müalicə almasına baxmayaraq o, virusa qalib gələ bəliməyib.

Qeyd edək ki, İ. Bayramov sentyabrın sonlarından 50% saturasiya göstəricisi ilə Zığ qəsəbəsində yerləşən FHN-in Hospitalının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi.

