ABŞ-ın Kaliforniya ştatı sahillərində ekoloji fəlakət baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, borudan sızan neft 21 kilometr əraziyə yayılıb. Məlumata görə, bu, ərazidəki canlılar üçün də ciddi təhlükə yaradır. Yerli dairələr prezident Co Baydenə müraciət edərək, dəstək tələb edib.

Bölgəyə girişilər və ərazidə balıq ovu qadağan edilib.

