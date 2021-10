Ragnaröklərin DƏHŞƏTLİ PROQNOZU: Bu tarixdən sonra hər şey dəyişəcək

2012-ci ildə qiyamət proqnozları ilə gündəmə gələn Maya təqvimi böyük diqqət çəkmişdi. İndi isə Vikinqlərin davamçıları hesab edilən və “Tanrıların taleyi” anlamını verən Ragnarök mifologiyasında qiyamət ssenarilərinə dair proqnozlar ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maya təqvimində qiyamət günü dünyada Şirincenin tək salamat bölgə kimi qalacağı irəli sürülür. Ragnarök mifologiyasında isə həmin yerin İngiltərədəki Ragnarök qəsəbəsi olacağı yazılır. Qiyamət gününün hansı il baş verəcəyinə dair dəqiq tarix açıqlanmasa, dünyanın sonunun fevralın 22-də olacağı irəli sürülür. Ragnarök mifologiyasında qiyamət ssenarisinin bəziləri belədir:

Günəş və ay tutulacaq;

Şər Tanrısı Loki zəncirə bağlı olan Fenriri sərbəst buraxacaq;

Yer üzü yarılacaq;

Mifoloji tanrılar son mübarizəsinə başlayacaq və yeni nizam qurulacaq;

Mifologiyaya görə, 22 fevraldan sonra dünyadakı bütün problemlər həllini tapacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.